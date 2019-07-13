"رياضة النواب": "مشروعك" بشمال سيناء ضربة موجعة في قلوب الإرهابيين

كتبت - ميرا إبراهيم:

أكد الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والقيادي بحزب "مستقبل وطن"، على أهمية فتح الباب أمام شباب سيناء لدخول سوق العمل وتبني أفكارهم لتحويلها إلى مشروعات تنموية من خلال إتاحة مجال لتمويل المشروعات بقروض ميسرة.

وأعلن "حسين" في بيان اليوم السبت، تأييده التام لرؤية محافظ شمال سيناء، لتنفيذ خطة لإعداد الشباب لسوق العمل خلال المرحلة المقبلة والتي تتضمن فترة تأهيلهم وتدريبهم، إلى جانب منح قروض سواء من الصندوق الدوار أو برنامج مشروعك أو جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وذلك في ضوء تفعيل المشروع الذي تنفذه وزارة التنمية المحلية، في مختلف المحافظات باسم "مشروعك"، بهدف توفير فرص عمل للشباب.

وقال وكيل لجنة الشباب والرياضة، إنه تم توفير مقرين للبنوك القائمة على تمويل المشروعات أحدهما في العريش لخدمة مراكز مدن العريش والشيخ زويد ورفح والحسنة ونخل، والثاني في بئر العبد.

وأشاد، بحرص محافظ شمال سيناء بتنظيم برامج ودورات توعية من خلال المجلس القومي للمرأة ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، وذلك من أجل التغلب على البطالة من خلال تبني أفكار الشباب المختلفة وتحويلها لمشروعات تنموية.

ووجه "حسين"، التحية لسيدات شمال سيناء بعد تقدم 213 سيدة بمشروعات للإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية في ديوان عام المحافظة لإقامة مشروعات تربية الأغنام وتربية الأرانب وعدد من المشروعات الصغيرة الأخرى بقيمة مليونين و343 ألف جنيه.