حدث ليلًا| زالزال يضرب القاهرة.. وحقيقة وجود سموم خطيرة في البطاطس

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس الموريتاني المنتخب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وكشف الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هزة أرضية سطحية بقوة 2.7 ريختر ضربت منطقة شمال شرق وتحديدًا المقطم، والمعادي مساء الجمعة.

السيسي يهنئ الرئيس الموريتاني المنتخب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة للرئيس الموريتاني المنتخب السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

للتفاصيل اضغط هنا

شعر بها سكان المقطم والمعادي.. هزة أرضية تضرب القاهرة

قال الدكتور أحمد بدوي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن هزة أرضية سطحية بقوة 2.7 ريختر ضربت منطقة شمال شرق وتحديدًا المقطم، والمعادي مساء الجمعة.

للتفاصيل اضغط هنا

"أداء رجولي أسعدنا وأفرحنا".. عمرو أديب مشيدًا بتأهل الجزائر للمربع الذهبي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بما قدمه المنتخب الجزائري بالأمس أمام كوت ديفوار في مباراة دور الـ8 ببطولة الأمم الأفريقية 2019، مؤكدًا: "فرحة مصرية حقيقية لفوز محاربو الصحراء في المباراة التي أقل ما توصف به أنها ملحمة بكل المقاييس".

للتفاصيل اضغط هنا

"دعم مصر": مستعدون للتعاون مع "الهجرة" لإصدار أي تشريعات للمصريين بالخارج

قال عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن المصريين في الخارج سفراء دائمون لمصر، مضيفًا أن أدائهم وعملهم وأخلاقهم هي مرآة تعكس حضارة وقيم وتاريخ وثقافة مصر، وتسهم فى تصحيح الصورة الذهنية والمفاهيم المغلوطة والشائعات ضد مصر والمصريين.

للتفاصيل اضغط هنا

وزيرة الهجرة: قوة الدولة لا تقاس بثروتها المالية.. وإنما بطاقتها البشرية

قالت وزيرة الهجرة، إن قوة الدولة لاتقاس بثروتها المالية وإنما تقاس بقوتها البشرية.

للتفاصيل اضغط هنا

برلماني: الدولة تنفق 350 مليار جنيه أجور بينما العوائد 150 مليار جنيه

قال محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إنه كل عام يُحال 200 موظف إلي التقاعد طبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، لافتًا إلى أن الحكومة تسعي في إطار تنظيمي لتقليل عدد العاملين .

للتفاصيل اضغط هنا

هاني الناظر يوضح حقيقة وجود سموم خطيرة في "براعم البطاطس"

رد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، على استفسارات بشأن وجود سموم خطيرة في البطاطس المُنبتة "البراعم".

للتفاصيل اضغط هنا

حزب الوفد يطالب بـ270 عضوًا في مجلس الشيوخ

طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن يكون عدد أعضاء مجلس الشيوخ 270 عضوًا منهم 90 عضوًا بالانتخابات الفردية والبقية بالقائمة المغلقة في الفصل التشريعي الأول.

للتفاصيل اضغط هنا

جمال شعبان يكشف لمصراوي ملامح برنامجه الانتخابي لمنصب نقيب الأطباء المصريين

حلّ الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق والمرشح الحالي لمنصب نقيب الأطباء المصريين، ضيفًا على "مصراوي"، مستعرضًا أهم أهداف وملامح برنامجه الانتخابي، التي تأتي في مقدمتها مشكلات الأطباء.

للتفاصيل اضغط هنا

توفيق عكاشة: "مصر لن تنهض بالنائمين أو المأنتخين"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن كل علماء الاجتماع يجب عليهم دراسة الشعب المصري ومواقفه التاريخية، مشيرا إلى أن المصريين يقفون الآن نفس وقفة الشعب في عهد محمد علي باشا، وهي لن تنهض بالنائمين أو المأنتخين.

للتفاصيل اضغط هنا

متحدث الوطنية للانتخابات: جاهزون لانتخابات مجلس الشيوخ بعد إقرار القانون

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، جاهزية الحزب لخوض أية انتخابات محلية أو برلمانية في أي وقت.

للتفاصيل اضغط هنا

"الزراعة": إهانة الجمال وضربها يؤثر سلبًا على نفسيتها ولحومها

قال الدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن هناك حملات توعية للتعامل مع الجمال وعدم ضربها والتى تؤثر بالسلب على جودة لحومها.

للتفاصيل اضغط هنا

تنسيق الجامعات 2019: 72 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف العام على التنسيق، الجمعة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 72 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2019– 2020.

للتفاصيل اضغط هنا

الجيش الليبي يقتل عددًا من الإرهابيين في هجوم جوي على "غريان"

أعلن الجيش الليبي، الجمعة، مقتل عدد من الإرهابيين والمرتزقة خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجوّ على مقرات قوات الوفاق في مدينة غريان، أسفر كذلك عن تدمير شحنات من الأسلحة.

للتفاصيل اضغط هنا

مجلس النواب الأمريكي يمرر مشروع قانون يحد من قدرة ترامب على توجيه ضربة لإيران

مرر مجلس النواب الأمريكي الجمعة، مشروع قانون تفويض للدفاع الوطني، يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على توجيه ضربة لإيران دون موافقة الكونجرس.

للتفاصيل اضغط هنا

الكويت.. نشر صورة أعضاء الخلية الإخوانية الهاربة من أحكام قضائية في مصر

نشر موقع "العربية نت"، صورًا للخلية الإخوانية الإرهابية الثمانية المقبوض عليهم دولة في الكويت، نقلًا عن التلفزيون الكويتي.

للتفاصيل اضغط هنا

الدفاع الروسية تعلن صد هجوم بطائرات مسيرة للمسلحين على قاعدة حميميم

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن وسائل الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

للتفاصيل اضغط هنا

سقوط صارخ من غزة على دولة الاحتلال الإسرائيلي

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن صاروخًا أُطلق على دولة الاحتلال الإسرائيلية من قطاع غزة بعد تعهد الفصائل الفلسطينية في القطاع انتقامًا لاستشهاد أحد أعضاء حركة حماس.

للتفاصيل اضغط هنا

مقتل 12 شخصًا في هجوم جماعة الشباب على فندق في كيسمايو الصومالية

قال ضابط كبير بالشرطة الصومالية ، إن 12 شخصًا على الأقل قتلوا في هجوم إرهابي استهدف فندقا بمدينة كيسمايو الساحلية الصومالية الجمعة.

للتفاصيل اضغط هنا

إطلاق سراح قبطان وطاقم ناقلة النفط الإيرانية بدون تهم في جبل طارق

أطلقت السلطات في جبل طارق سراح أربعة من أفراد طاقم ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة بكفالة دون توجيه اتهامات إليهم، حسبما قالت شرطة المنطقة الخاضعة لسيطرة بريطانيا في وقت متأخر أمس الجمعة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المحلية.

للتفاصيل اضغط هنا