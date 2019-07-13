حصاد الأسبوع.. نتيجة الثانوية العامة واللائحة التنفيذية لمخالفات البناء

كتب- محمود علي:

ودع المنتخب المصري لكرة القدم أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد هزيمته من جنوب أفريقيا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم اعتماد نتيجتة الثانوية العامة اليوم السبت والإعلان غدًا الأحد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.

ويرصد مصراوي، أبرز أحداث الأسبوع في الفيديوجراف التالي: