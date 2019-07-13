  • عاجل:هزة أرضية تضرب القاهرة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد عزت أبو عوف

    وزير الأوقاف يوجه بصرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق

    12:22 ص السبت 13 يوليو 2019
    وزير الأوقاف يوجه بصرف 20 ألف جنيه مساعدة لأسرة مدير إدارة القنطرة شرق

    وزارة الأوقاف

    كتب- محمود مصطفى:

    وجه وزير الأوقاف بصرف مساعدة مالية عاجلة من الموارد الذاتية للوزارة من باب البر لأسرة المرحوم الشيخ حمدي محمد خليل حجازي مدير إدارة القنطرة شرق الذي وافته المنية أمس الجمعة ١٢ / ٧ / ٢٠١٩ م وفق إفادة مديرية أوقاف الإسماعيلية عقب أدائه لمهام عمله في متابعة سير خطبة الجمعة وهو في طريق عودته، وتم نقله إلى محل إقامته بمركز أولاد صقر شرقية ليدفن في مقابر عائلته .

    ووجه الوزير كلا من مديري أوقاف الإسماعيلية والشرقية لتقديم واجب العزاء نيابة عنه، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وأسرته الصبر والسلوان .

    وزير الأوقاف حمدي محمد خليل حجازي مساعدة مالية

    الخبر التالى:

    شعر بها سكان المقطم والمعادي.. هزة أرضية تضرب القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان