وزيرة الهجرة: قوة الدولة لا تقاس بثروتها المالية.. وإنما بطاقتها البشرية

كتب- أسامة عبد الكريم:

قالت وزيرة الهجرة، إن قوة الدولة لاتقاس بثروتها المالية وإنما تقاس بقوتها البشرية.

وأضافت وزيرة الهجرة- خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، الجمعة- أن أول تكليف للوزارة كان التواصل مع المصريين في الخارج وتم ذلك على مدى 4 سنوات حتى الآن، متابعةً: "كان لمؤتمرات مصر تستطيع دورًا كبيرًا في ذلك التواصل، وسيكون للمؤتمر الذي سينطلق في أكتوبر المقبل دور مهم".



وأشادت "مكرم"- خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للكيانات المصرية في الخارج، بدور الكيانات المصرية بالخارج في تعزيز الروح الوطنية، ودورهم في الانتخابات الرئاسية، ودورهم في ثورة 30 يونيو، ودعم الجيش والشرطة والمرأة المصرية.

وتابعت: "حرصت على بدء المؤتمر بمشاهدة فيلم الممر، الذي رصد اختلافات مكان نشأة رجال الكتيبة العسكرية، من أبناء الصعييد والنوبة، مضيفا:" الفيلم يؤكد أنه لما الوطن يحتاج حد كله بيكون يد واحده".

وأشارت إلى أن الوزارة تحترم جميع الكيانات والجميع على مسافة واحدة من الدولة، مضيفة:"الكيانات المصرية فى الخارج هي القوة الناعمة للدولة، وتعمل مع بعضها البعض بمساعدة الآخرين، مشيرة إلى أن هدفنا سماع صوت مصر فى الخارج.

وذكرت أن الكيانات المصرية في الخارج يمكن أن يكون لها دورًا كبيرًا جدًا فى مواجهة الأفكار المغلوطة وتكذيب الشائعات التي تحاك ضد الدولة المصرية، والوزارة ستمدهم بالمعلومات التى يدافعون بها عن مصر فى الخارج، مشدة على أن أى دولة تقاس قوتها بثروتها الشعبية وليس المالية.

ولفتت إلى أن هناك مجموعات كثيرة على "الواتساب" تهتم بشؤون المصريين فى الخارج، لها دور تطوعي فى خدمة المصريين فى الخارج، وسيتم تنظيم لقاءات معهم خلال الفترة المقبلة.