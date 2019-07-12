​الهجرة: حريصون على قضاء احتياجات المصريين بالخارج والتواصل معهم

كتب- أسامة عبدالكريم:

أكد اللواء مازن فهمي، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أن أكبر مشكلة واجهت وزارة الهجرة هي رغبتها في دعوة الكيانات الممثلة لمصر في الخارج، ومتابعة جهودهم الحثيثة لحل مشاكلهم.

وأضاف فهمي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من كل الكيانات، مؤكدًا أن الوزيرة وجهت الدعوة وأسست لقواعد اختيار الكيانات التي تمثل المصريين في الخارج.

واوضح مساعد وزيرة الهجرة أن جرى توجيه الدعوة لـ51 كيانًا من 33 دولة، لحضور المؤتمر الأول للكيانات، مضيفًا أن الوزراة لم تغفل تجمعات المصريين عبر جروبات تطبيقات "الواتس آب" وغيره من التطبيقات، وحرصها على قضاء حوائج الناس في الخارج، للتباحث حول ايجاد آلية منتظمة للتنسيق والتعاون معهم.

ولفت إلى أن الوزارة حرصت على تنفيذ ٥ محاور، منها الخدمات الحكومية، الجانب الثقافي، القانوني، السياحي.