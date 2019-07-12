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    مصدر حكومي ينفي إنشاء وزارة للسعادة

    11:52 ص الجمعة 12 يوليه 2019
    مصدر حكومي ينفي إنشاء وزارة للسعادة

    الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

    كتب - محمد غايات:

    نفى مصدر حكومي مسؤول، ما تردد في وسائل الإعلام عن استحداث وزارة للسعادة ضمن الحقائب الوزارية في مصر.

    وقال المصدر في تصريحات للصحفيين، اليوم الجمعة، إن "رد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذي وجه له في أحد البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات".

    وأكد المصدر عدم وجود نيّة لاستحداث حقيبة وزارية جديدة تحت اسم "وزارة السعادة".

    طارق الرفاعي منظومة الشكاوى الحكومية الحقائب الوزارية وزارة السعادة

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