الكهرباء تعلن طريقة جديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع

كتبت- ميرا إبراهيم :

طالبت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس طلعت السويدي، وزارة الكهرباء بضرورة الوضع في الاعتبار العمل على تعيين عدد من أبناء أي منطقة يقام عليها أي مشروعات خاصة بالوزارة.

وقال المهندس طلعت السويدي: على الوزارة أن تراعى تعيين أبناء المناطق المقامة عليها المشروعات طالما الوظائف لا تحتاج إلى خبرات معينة.

من جهتها أعلنت الوزارة، مراعاة هذا الأمر، على أن تتم موافاة اللجنة بصورة من مسابقات التعيين التي يتم الإعلان عنها.

وكشفت الوزارة، عن شحن العدادات الكهربائية مسبوقة الدفع، من خلال الهاتف المحمول في المرحلة المقبلة، تفاديا لأي معوقات، مشيرًا إلى تخصيص مبلغ مليار و700 ألف جنيه كحد أدنى من أجل تحويل الضغط الهوائي لكابلات أرضية.

وأشارت الوزارة، إلى أن المحافظات هي التي تحدد الأماكن الأخطر التي تحتاج لتغيير الهوائي لكابلات أرضية.