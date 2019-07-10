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    محافظ القاهرة يلتقي قساوسة كنيسة "الأنبا بولا"

    04:05 ص الأربعاء 10 يوليو 2019
    محافظ القاهرة يلتقي قساوسة كنيسة "الأنبا بولا"

    محافظ القاهرة يتفقد كنيسة الأنبا بولا

    كتب- أحمد جمعة:

    التقى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بقساوسة كنيسة الأنبا بولا بمنطقة حدائق القبة، والتي شب فيها حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

    كان محافظ القاهرة وصل إلى منطقة حدائق القبة؛ لمتابعة السيطرة على حريق كنيسة الأنبا بولا.

    وأشرف المحافظ على عمليات الإطفاء، وتجول في المكان لمعرفة أسباب الحريق، وأعطى تعليمات بضرورة منع امتداد النيران لباقي المبنى.

    وأكد المحافظ للقساوسة متابعته للحادث لحظة بلحظة، حتى انتهاء عمليات التبريد، وحصر الخسائر.

    ونشب حريق ضخم، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، بكنيسة الأنبا بولا في منطقة حدائق القبة، وتصاعدت ألسنة اللهب إلى عنان السماء.

    خالد عبدالعال قساوسة كنيسة الأنبا بولا كنيسة الأنبا بولا حدائق القبة
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