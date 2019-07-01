الأول مكرر "فني صناعي": "بشتغل في إجازة الصيف.. وبذاكر ليل ونهار"

كتب- إسلام ضيف:

قال يوسف السيد عباده، الأول مكرر في شهادة الدبلوم الفني الصناعي إنه استقبل خبر تفوقه من نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بـ"صدمة"، موضحًا أنه لم يكن يتوقع أن يحصد 97.9% في نتيجة الدبلومات.

وأوضح عباده في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أنه لم يُخبر والده أو والدته إلى الآن بالنبأ السعيد "حتى اتأكد منها بنفسي لما تطلع بشكل رسمي على موقع الوزارة".

وأشار الأول مكرر في شهادة الدبلوم الفني الصناعي إلى أنه كان يذاكر ويواصل الليل بالنهار: "كنت بذاكر 5 سنين، مكنتش بنام، والحمدلله لكل مجتهد نصيب".

ولفت عباده إلى أنه كان يقضي فترة الإجازة الصيفية في العمل بالشركات، حيث تخصص في قسم "التكيف والتبريد".

كان وزير التربية والتعليم، اعتمد اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجه وزير التعليم التهنئة للطلبة الناجحين، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.