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    بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية

    03:48 م الإثنين 01 يوليو 2019
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    كتبت- ياسمين محمد:

    اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

    وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

    ووجه وزير التعليم، التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.

    أوائل الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية وزير التربية والتعليم

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