بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية

كتبت- ياسمين محمد:

اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.

وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.

ووجه وزير التعليم، التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.