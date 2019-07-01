بعد اعتماد النتيجة.. ننشر أوائل الدبلومات الفنية
03:48 م الإثنين 01 يوليو 2019
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كتبت- ياسمين محمد:
اعتمد وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، نتيجة شهادة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسي 2018/2019.
وبلغ عدد أوائل الدبلومات الفنية (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) هذا العام 31 طالبًا وطالبة مقسمين إلى 24 طالبة و7 طلاب.
ووجه وزير التعليم، التهنئة للطلبة الناجحين، متمنياً لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
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