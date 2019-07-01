تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى ليصل الإجمالي إلى 1021

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، بحضور وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلي عددٍ من الجهات المعنية.

وأعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، في نص البيان الصادر اليوم، أن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7/4/2019 فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه وافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1021 كنيسة ومبنى تابعًا.

وأضــاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم -خلال الاجتماع- الموافقة على مد مهلة إضافية 4 أشهر للكنائس والمباني الخدمية؛ للانتهاء من استكمال إجراءات الحماية المدنية، وذلك للكنائس والمباني التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، مع إعطائها مهلة للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية.

ووجه رئيس الوزراء -خلال الاجتماع- بإرسال كتاب دوري إلى جميع المحافظين بضرورة التأكيد على عدم تغيير الاستخدام، أو التصرف في الكنائس أو المباني الخدمية، التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها وإصدار تراخيص لها على أنها أماكن لممارسة الشعائر الدينية.​