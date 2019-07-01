رئيس "السياحة الإلكترونية": العرب يمثلون 30% من الحركة الوافدة لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد محمد فاروق عضو غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية، بدور القطاع السياحي في فتح موسم السياحة العربية في مصر مبكرًا.

وأوضح فاروق في تصريحات لـ"مصراوي"، أمس الأحد، أن حركة السياحة العربية إلى مصر تمثل نحو 30% من إجمالي الحركة الوافدة إلى البلاد، وتأتي في المقدمة دول الخليج التي تضع مصر في صدارة المقاصد السياحية.

ونوه إلى أن بدأ السياحة العربية مبكرًا، بالتزامن مع بطولة الأمم الأفريقية الحالية يعتبر إضافة كبيرة لمصر، كونها تمثل دخلًا كبيرًا للسياحة المصرية، لافتًا إلى أن البطولة الأفريقية الحالية أحدثت رواجًا في حركة السياحة العربية الوافدة لمصر من دول الخليج العربي: "والسائح العربي يشبه المصري في العادات والتقاليد مما يجعله يشعر أنه في بلده الأم".

وأضاف فاروق، أن مصر تستهدف من السياحة العربية نحو 20% خلال العام الحالي في الوقت الذي بلغ فيه عدد الزوار العرب لمصر نحو 3 ملايين سائح، علمًا بأن أموالهم أكبر من أعدادهم كون السائح العربي مختلف عن الأجنبي من حيث الإنفاق، ويفوق إنفاقه 4 أضعاف نظيره الأجنبي.

ودعا رئيس لجنة السياحة الإلكترونية، إلى الإسراع في منح التأشيرة للسائحين الذين يأتون لمصر بضمان شركات السياحة الجالبة، في ظل توجه الدولة بتسهيل استخراج التأشيرة للوافدين لمصر ومنح عدد من الجنسيات الأوروبية التأشيرة الإلكترونية في منافذ الوصول.​