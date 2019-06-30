"المرض مش هيعطلني عن هذا الأمر".. رسالة جديدة من ريهام سعيد

كتب- محمود مصطفى:

بعثت الإعلامية ريهام سعيد برسالة طمأنة لأسر الأطفال المقرر إجراء عمليات جراحية لهم عبر برنامجها "صبايا الخير"، قائلة: "ما تخافوش المرض مش هيعطلني".

وقال ريهام في منشور لها على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك": "وصلوا رسالتي لكل الناس وطمنوهم، بالنسبه لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات، والولاد اللي المفروض يسافروا، مايخافوش المرض مش هيعطلني، ولآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم".

وتابعت ريهام سعيد عبر منشورها "ماتقلقوش ربنا كبير.. الثقة بالله أذكى أمل والتوكل عليه أوفى عمل".

كانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت إصابتها بمرض، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".

وكشفت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وذكرت الصفحة عبر منشور في الساعات الأولى من صباح الأحد أن "ريهام أصيب بميكروب فى وجهها، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطى مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها".