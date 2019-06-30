وزيرة الصحة: عرضت أمام قمة العشرين تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة وتمويلها

أوساكا- أ ش أ:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إن الدول التي شاركت في اجتماعات مجموعة العشرين باليابان ضمت ضمن وفدها الرسمي وزراء الصحة والمالية؛ نظرًا لأن أجندة الموضوعات التي بحثتها القمة كانت من بينها ملف التغطية الصحية الشاملة أو التأمين الصحي الشامل التي تقوم به مصر خلال الفترة الحالية.

وأضافت زايد -في تصريحات للوفد الإعلامي المصري في اليابان- أن وجودها مع وزير المالية للحديث عن تجربة مصر في التغطية الصحية الشاملة وتمويلها.

وأكدت وزيرة الصحة أن مصر قامت بخطوات عملية كبيرة في هذا الملف وستبدأ التجربة المصرية في التأمين الصحي خلال ساعات بمحافظة بورسعيد.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الرئيس السيسي التقى على هامش حضوره اجتماعات مجموعة العشرين مع رئيس منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى دعم المنظمة للخطوات المصرية في هذا الشأن بالإضافة إلى دعم المنظمة أيضًا لمبادرة مصر للقضاء على فيروس "سي".

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أن تجربة مصر للارتقاء بصحة المصريين ومبادرات الرئيس للقارة الأفريقية محل إشادة وتقدير دولي واسع وكبير من كافة الدول والمنظمات والهيئات العالمية ويرونها خطوة سباقة تقوم بها الدولة المصرية.

وأضافت زايد أن مصر تسعي خلال الفترة الحالية أيضاً لنقل تجربتها وخبرتها في علاج فيروس "سي" إلى الأشقاء الأفارقة، في إطار الدعم الموجه للدول الأفريقية في مجال الصحة.

ونوهت وزيرة الصحة بقيام مصر بتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون مواطن أفريقي من فيروس "سي"، وذلك في ٧ دول أفريقية خلال الفترة الحالية، وسيتم التنفيذ في ٧ دول آخري خلال المرحلة المقبلة قبل نهاية شهر أغسطس القادم.