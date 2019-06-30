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محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

02:43 م الأحد 30 يونيو 2019
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية

أحمد راشد محافظ الجيزة

الجيزة- أ ش أ:

اعتمد محافظ الجيزة أحمد راشد، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (للصف الثالث الإعدادي) الدور الثاني للعام الدراسي 2018 - 2019 (عام ولغات) والمهني وللصم وضعاف السمع.

وقال راشد - في بيان اليوم الأحد- أن الامتحانات ستبدأ السبت الموافق 13 يوليو المقبل وستستمر حتى الخميس 18 يوليو، موجهًا مسؤولي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية وإدارات المدارس؛ لتوفير كافة التسهيلات باللجان والحرص على توفير التهوية الجيدة بالفصول وتوزيع العصائر على الطلاب.

وسيؤدي الطلاب - وفقا للجدول - امتحان مادتي (اللغة العربية - الخط) السبت 13 يوليو المقبل، ومادتي (اللغة الإنجليزية - التربية والدينية) الأحد 14 يوليو، ومادتي (العلوم - كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) الاثنين 15 يوليو، ومادتي (الجبر والإحصاء - التربية الفنية) الثلاثاء 16 يوليو، ومادة (الهندسة) الأربعاء 17 يوليو، ومادة (الدراسات الاجتماعية) الخميس 18 يوليو، بالإضافة إلى التربية الرياضية والقاصرة على طلاب مدرسة السعدية.

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أحمد راشد الشهادة الإعدادية الجيزة مديرية التربية والتعليم امتحانات الدور الثاني

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