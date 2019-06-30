اليوم: مصر تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو.. والمنتخب يلاقي أوغندا

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القاهرة.. تحتفل مصر بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو التي انتصرت فيها إرادة المصريين على قوى الظلام والإرهاب وداعمي الفوضى.

القاهرة.. تحتفل قوات الدفاع الجوى بعيدها التاسع والأربعين، الذي يوافق يوم الـ30 من يونيو من كل عام.

القاهرة.. يقوم وفد من مسؤولي هيئة الغذاء والدواء السعودية بزيارة إلى 43 شركة مصرية تعمل في الصناعات الغذائية موزعة على 6 محافظات، وذلك في إطار أجل زيادة عدد المصانع المصرية المسجلة والمعتمدة والمسموح لها بالتصدير للسوق السعودية.

القاهرة .. تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ويحييها أوركسترا الموسيقى العربية، بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة كورال أطفال الأوبرا، وذلك في الثامنة مساء على المسرح الكبير.

الأقصر.. تقدم "الصوت والضوء" بمنطقة الكرنك عرضا إضافيا مجانيا بمعابد الكرنك للمواطنين المصريين والأشقاء العرب والأجانب المقيمين، وذلك بمناسبة العيد السادس لثورة 30 يونيو وتشجيعا للسياحة الداخلية.

القاهرة.. ينظم المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة احتفالا بمناسبة ذكرة ثورة 30 يونيو وذلك بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

سول.. يعقد لقاء قمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والكوري الجنوبي مون جيه-إن، لبحث سبل معالجة الجمود المسيطر على المحادثات النووية مع كوريا الشمالية.

بكين.. يبدأ وزير دفاع نيوزيلندا رون مارك أول زيارة له إلى الصين، لمدة 4 أيام، يلتقي خلالها بنظيره الصيني الجنرال وي فنج خه ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية شيوي تشي ليانج.

القاهرة.. يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره الأوغندي في التاسعة مساء على استاد القاهرة في قمة مباريات الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الأولى.

القاهرة والإسكندرية.. تقام مباراة كرة القدم بين منتخبي زيمبابوي والكونغو الديمقراطية في التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوي لدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، كما تقام مباراتان بالجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثانية بين بوروندي وغينيا على استاد السلام ونيجيريا ومدغشقر على استاد الإسكندرية.