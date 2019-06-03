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    الإفتاء تصدر بيانًا رسميًا بشأن هلال شوال

    05:42 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الإفتاء تصدر بيانًا رسميًا بشأن هلال شوال

    دار الإفتاء المصرية

    كتب- محمود مصطفى:

    أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن كل ما تم نشره عن موعد بداية شهر شوال على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي غير صحيح.

    وأوضحت الدار، في بيان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، الاثنين: "لم تعلن رؤية هلال شهر شوال حتى الآن والنتيجة سيعلنها فضيلة المفتي بنفسه في بث مباشر على الصفحة وعلى التليفزيون المصري".

    وتداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن ظهور هلال شوال الليلة، وأن غدًا أول أيام عيد الفطر.

    دار الإفتاء المصرية شهر شوال هلال شوال عيد الفطر

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