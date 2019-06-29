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    "محلية النواب" توصي بتركيب إشارات مرور على مداخل الإسكندرية

    10:36 م السبت 29 يونيو 2019
    "محلية النواب" توصي بتركيب إشارات مرور على مداخل الإسكندرية

    أرشيفية

    كتب - أحمد علي:
    تفقدت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، حديقة مدخل مدينة الإسكندرية من على الطريق الصحراوي.

    جاء ذلك في ختام الزيارة الميدانية التي بدأتها اللجنة قبل يومين لمحافظة الإسكندرية، حيث رافق الوفد البرلماني خلال الزيارة، الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية.

    وطالب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بضرورة إطلاق اسم على هذه الحديقة بعد عمليات التطوير التي أدخلت عليها، مشددًا أيضًا على أهمية عمل إشارات مرور في المنطقة لتسهيل مرور المواطنين والانتقال بين جانبي الطريق.

    من جهته أكد محافظ الإسكندرية، عبدالعزيز قنصوة، أنه سيتم بالفعل تركيب إشارات مرور لتسهيل مرور المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم النظر في اختيار اسم للحديقة.

    مدخل الاسكندرية مجلس النواب الادارة المحلية

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