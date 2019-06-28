"مغشوش".. الصحة تُحذر من "مرهم" منتشر بالأسواق (مستند)

كتب - أحمد جمعة:

حذرت وزارة الصحة والسكان، من استخدام تشغيلة مغشوشة من مستحضر "ليدوكايين" (مرهم)، والذي يستخدم كمخدر موضعي.

وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة في منشور حمل رقم 27 لسنة 2019، بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية وذلك للعبوات المغشوشة والمقلدة من المستحضر للتشغيلة رقم 990173، بتاريخ انتهاء صلاحية 3/2022، حيث أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج الشركة العربية للأدوية.

وبيّنت إدارة الصيدلة الفرق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة لهذا المستحضر.

وأكدت إدارة الصيدلة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حال وجود تلك الفواتير.