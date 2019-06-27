الأرصاد تكشف موعد وتفاصيل انكسار الموجه الحارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

توقع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انكسار الموجه الحارة التي تشهدها البلاد حاليا وانخفاض درجات الحرارة، لمعدلاتها الطبيعية السبت المقبل لتسجل الحرارة 36 درجة.

وأوضح شاهين لمصراوي، اليوم، وجود نشاط لرياح مثيرة للأتربة على شمال وجنوب الصعيد ومنطقة جنوب سيناء لكنها غير مؤثرة على الطرق بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على السواحل الشمالية والطرق المؤدية إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

وقال إن الانخفاض في درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثير الكتلة الشمالية القادمة من البحر المتوسط بشكل مباشر والتي ستقلل من درجة الحرارة وترفع من نسبة الرطوبة.

وأوضح شاهين، أن الشبورة المائية، ستكون مؤثرة على مستوى الرؤية الأفقية، وعلى السائقين أثناء فترة تكون الشبورة توخي الحذر والقيادة بهدوء قدر الإمكان لحين تلاشي الشبوة المائية فور سطوع أشعة الشمس.

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