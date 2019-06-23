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الرئاسة تعلن تفاصيل لقاء السيسي مع مدبولي ووزراء المالية والداخلية والبترول

05:14 م الأحد 23 يونيو 2019
الرئاسة تعلن تفاصيل لقاء السيسي مع مدبولي ووزراء المالية والداخلية والبترول

الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

كتب- أسامة عبدالكريم:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعاً، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع البترول، خاصة في مجال التنقيب عن حقول الغاز والبترول وتكثيف عمليات الاستكشاف، وكذا خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والمدن الجديدة.

وخلال الاجتماع؛ وجه الرئيس بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية.
كما وجه الرئيس، بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشدداً على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة.​

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