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    ننشر مواعيد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وا​لحضانة العام الجديد

    01:21 م الأحد 23 يونيو 2019
    ننشر مواعيد بدء الدراسة بالمدارس والجامعات وا​لحضانة العام الجديد

    طلاب صورة ارشيفية

    كتبت- ياسمين محمد:

    أقرَّ المجلس الأعلى للجامعات، أمس السبت، الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2019 /2020، وتضمنت بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول في 21 من سبتمبر 2019، ولمدة 15 أسبوعًا.

    ويأتي هذا القرار على أثر الاتفاق بين وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي على بدء العام الدراسي الجديد ٢٠١٩- ٢٠٢٠ في ٢١ سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.

    كما اتفق الوزيران على انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق ٢٣ يناير ٢٠٢٠، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٠ ولمدة أسبوعين.

    ومن المقرر أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق ٨ فبراير ٢٠٢٠.

    وتجرى الامتحانات بالجامعات خلال شهري مايو ويونيو وفقاً لطبيعة الدراسة بالكليات المختلفة.

    المجلس الأعلى للجامعات بدء الدراسة الفصل الدراسي الأول وزارة التربية والتعليم التعليم العالي

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