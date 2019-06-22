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    غدًا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

    11:43 م السبت 22 يونيو 2019
    غدًا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيق

    كتبت-ياسمين محمد:

    أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم، لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، أمام الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارا من غد الأحد، وحتى 15 يوليو المقبل.

    وتهدف المدارس الفنية للتكنولوجيا التطبيقية إلى ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة فى جانب التدريب العملي والتوظيف، من خلال شراكات مع الوزارة وشركات من القطاع الخاص وهيئات الاعتماد الدولية؛ لتهيئة طلاب التعليم الفني لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والقومي والإقليمي، والدولي.

    وينشر مصراوي تفاصيل وشروط التقدم:

    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (1)

    فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (2)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (3)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (5)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (6)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (8)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (7)فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (4)

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