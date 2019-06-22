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    تعليمات من "التعليم" للمدارس قبل إعلان نتيجة "أولى ثانوي" ​

    11:47 م السبت 22 يونيو 2019
    تعليمات من "التعليم" للمدارس قبل إعلان نتيجة "أولى ثانوي" ​

    وزارة التربية والتعليم

    كتبت-ياسمين محمد:

    قالت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة عممت تعليمات بضرورة تواجد جميع أعضاء "كنترول" الصف الأول الثانوي، ومدير المدرسة، ومسؤول الإحصاء، ومسؤول IT كل في مدرسة، صباح الأحد.

    وأوضحت المصادر، في تصريح لمصراوي، أن هناك استمارة باسم "استمارة التلميذ" على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من المقرر أن تملأها كل المدارس الثانوية خلال ساعتين.

    وشددت الوزارة على جميع المدارس الثانوية العامة بالالتزام بالتعليمات لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

    وتعقد وزارة التربية والتعليم، الاثنين، في الثانية ظهرا، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الحالي 2018/2019.

    وأدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي 2018/2019، خلال الفترة من 19 مايو إلى 1 يونيو الماضي، وفقا لنظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ، وأدوا الامتحان إلكترونيا من خلال أجهزة التابلت، باستثناء طلاب 500 مدرسة امتحنوا ورقيا لعدم جاهزية مدارسهم من الناحية التكنولوجية.

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