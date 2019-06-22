"عبدالعال" يطالب الحكومة بحل أزمة المعلمين المؤقتين وعمال "التشجير"

كتب - أحمد علي وميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وزيري المالية والتخطيط، ببحث أزمة الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة، والمعلمين المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة، والعاملين بنظام اليومية في قطاعات التشجير وغيرها، ليكون هناك استقرار لهم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم السبت، لمناقش مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وقال عبدالعال، إن "وضع هؤلاء الموظفين "شاذ"، حيث لا يعرفون إن كانوا موظفين حكومة مثل باقي الموظفين أم لا".

جاء ذلك بعدما طالب أحد النواب، بضرورة تقنين أوضاع الموظفين المعينين على الصناديق الخاصة والمؤقتين، ومساواتهم في كل أمتيازات موظفي الحكومة.