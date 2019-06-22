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    حدث في 8 ساعات| صدمة بالثانوية العامة والموافقة على علاوة الموظفين وطرح 17 ألف وظيفة

    05:55 م السبت 22 يونيو 2019
    حدث في 8 ساعات| صدمة بالثانوية العامة والموافقة على علاوة الموظفين وطرح 17 ألف وظيفة

    حدث في 8 ساعات

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    شهدت مصر، اليوم السبت، مجموعة من الأحداث على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، أبرزها، صعوبة امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واتفاقية تفاهم بين مصر وموزمبيق بإعفاء حاملي الجوازات من تأشيرات الدخول، بالإضافة إلى طرح وزارة القوى العاملة أكثر من 17 ألف وظيفة خالية.
    ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية في الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:.

    الثانوية العامة القوى العاملة امتحانات الثانوية العامة مجلس النواب العلاوة الدورية الترقيات أمم أفريقيا 2019

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