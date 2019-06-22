8 حالات غش.. أول تعليق من "التعليم" على امتحاني الفيزياء والتاريخ بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- روجيه أنيس:

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، اليوم السبت، حيث أدى 390 ألفًا و203 طالب/طالبة بالشعبة العلمية "العلوم والرياضيات" الامتحان في مادة الفيزياء، كما أدى 261 ألفًا و653 طالب/طالبة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة التاريخ، في 1817 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وبحسب تقرير غرفة العمليات المركزية، قال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

وأضاف عبدالحكم أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية تمكنوا من رصد 8 حالات غش باستخدام جهاز الهاتف المحمول ونشر ورقة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد بدء الامتحان، في: محافظة الدقهلية "إدارة السنبلاوين"، محافظة القاهرة "إدارة الخليفة والمقطم، وإدارة الوايلي"، محافظة الجيزة "إدارة أوسيم، وإدارة البدرشين"، محافظة قنا "إدارة نجع حمادي"، ومحافظة الشرقية "إدارة أبو كبير، وإدارة أبو حماد"، ، وجرى تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما أدى طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الكيمياء بإجمالي عدد (373) طالب/ طالبة، كما أدى طلاب المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى) بإجمالي عدد (191) طالب/ طالبة.

ويؤدي غدًا الأحد الموافق 23 يونيو 2019 طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في التاريخ (ورقة ثانية) بإجمالي عدد 191 طالب/ طالبة.

جدير بالذكر أن يوم الأربعاء الموافق المقبل يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم) بأداء الامتحان في مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب/ طالبة، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب/ طالبة.