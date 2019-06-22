البرلمان يحيل لهيئة المكتب 8 طلبات مناقشة عامة للحكومة

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على تفويض هيئة المكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 8 طلبات المناقشة عن سياسة الحكومة في شأن عدد من القضايا.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، وتضمنت طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب سعيد حساسين و20 نائبا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة حرق قش الأرز، وطلب آخر حول سياسة الحكومة لتطوير مراكز الشباب. وتضمنت طلبات المناقشة العامة، الطلب المقدم من النائب مجدي ملك، بشأن سياسة الحكومة لصيانة الطرق الرئيسية والفرعية، وطلب آخر حول سياسة الحكومة بشأن إجراءات تقنين وضع اليد، وطلب آخر للنائب حول آلية الحكومة لضبط الأسعار بالأسواق ومنع الاحتكار. وجاء من بين الطلبات المقدم من النائب محمد حبيب ضبط، حول سياسة الحكومة في ضبط تذاكر مصر للطيران خلال موسم الحج والعمرة، فضلا عن طلب آخر بشأن سياسة الحكومة في توفير حياة كريمة للمواطنين. بينما جاء طلب المناقشة العامة الأخير من النائب بسام فليفل، حول سياسة الحكومة بشأن تجديد عقود العاملين في التربية والتعليم في المسابقة الأخيرة.​