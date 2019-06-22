حدث ليلًا| سبب أزمة الصوت بافتتاح أمم أفريقيا.. و"واقع افتراضي" بالملاعب

كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة الجماهير للملاعب مجددًا في مباريات الكأس والدوري بعد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم حضور الجماهير.

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن سبب أزمة الصوت أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بافتتاح بطولة أمم أفريقيا 2019.

وفاز المنتخب الوطني بهدف نظيف على منتخب زيمبابوي في افتتاح كاس الأمم الأفريقية.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية أبرز أحداث الساعات الماضية:

مصر تبدأ طريق الثامنة بالفوز على زيمبابوي بافتتاح كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب المصري فوزًا ثمينًا على منافسه الزيمبابوي بهدف دون رد في المباراة التي جاءت ضمن افتتاح كأس الأمم الأفريقية والتي تقام بمصر 2019.

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بالصور- نص كلمة السيسي في حفل افتتاح أمم أفريقيا

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية مساء اليوم الجمعة.

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السيسي يتحدث عن عودة الجمهور للملاعب: "نريد شبابنا أن يتواجدوا"

وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة الجماهير للملاعب مجددًا في مباريات الكأس والدوري بعد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم حضور الجماهير.

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عمرو أديب يكشف سبب أزمة الصوت أثناء كلمة الرئيس بافتتاح أمم أفريقيا

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن سبب المشكلة في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة، أثناء كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا مساء أمس الجمعة.

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"مذهل ورائع".. كيف وصفت وسائل إعلام عالمية حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية؟

ألقت صحف عالمية، الضوء على حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعددًا من رموز الكرة الأفريقية والمصرية.

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"واقع افتراضي".. الحكومة تعلن 6 خدمات جديدة بملاعب أمم أفريقيا

نشر مركز خدمة المعلومات بمجلس الوزراء، فيديو لأهم الخدمات المستحدثة بالاستادات المستضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.

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وفاة المستشار سري الجمل رئيس استئناف القاهرة الأسبق

توفي المستشار سرى بدوي الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أمس الجمعة، عن عمر ناهز 72 عامًا.

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الكنيسة تنفي وقف الرحلات والمؤتمرات في الصيف

نفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية، بإيقاف الرحلات والمؤتمرات الكنسية خلال فترة الصيف.

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ترامب يعين "مارك إسبر" وزيرا للدفاع

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عين مارك إسبر وزيرا للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء، "وفق سكاي نيوز عربية".

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مصدر أمني: الجيش الأمريكي يستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة جوية شمال بغداد

أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين شمالي بغداد أمس الجمعة بأن الجيش الأمريكي يستعد لاجلاء متعاقدين معه من قاعدة بلد الجوية/ 80 كيلومترا شمال بغداد/.

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البنتاجون: مستعدون للرد على أي تطور بالمنطقة ولكن لا نسعى للحرب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة.

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التحالف العربي: اعتراض وتدمير طائرتي "درون" أطلقتا من صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن القوات الجوية اعترضت طائرتين مسيرتين انطلقتا من صنعاء ودُمرتا بالأجواء اليمنية.

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أمريكا تدرج 5 شركات صينية تكنولوجية على قائمتها السوداء

حظرت وزارة التجارة الأمريكية خمسة كيانات صينية إضافية من شراء مكونات من شركات توريد أمريكية، لتوسع قائمتها السوداء التي تضم شركة هواوي تكنولوجيز عملاق الاتصالات الصيني.

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الحرس الثوري: القواعد الأمريكية وحاملة الطائرات تقع في نطاق صواريخنا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن القواعد الأمريكية وحاملة الطائرات في المنطقة، تقع ضمن نطاق الصواريخ الإيرانية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

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