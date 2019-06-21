قطع من كل العصور.. تعرف على مسار ذوي الاحتياجات الخاصة بالمتحف المصري

كتب- محمد عاطف:

افتتح وزراء الآثار والسياحة والشباب والسفير جيامباولو كانتيني سفير إيطاليا بالقاهرة، أمس الخميس، المسار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة "المكفوفين" بالمتحف المصري بالتحرير، بحضور ١٦سفيرًا من سفراء الدول الأجنبية بمصر.

ويستعرض مصراوي، أبرز المعلومات عن المسار الجديد.

ويضم المسار ١٢ قطعة أثرية تنتمى لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة بدءًا من بداية الأسرات، ثم الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة ثم العصر المتأخر وانتهاءً بالعصر اليوناني الروماني.

وتضم القطع المعروضة بالمسار لوحة نارمر، ثالوث الملك منكاوراع من الأسرة الرابعة، هريم هرم الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الـ 12، وتمثال للملك أمنمحات الثالث على هيئة أبو الهول من الدولة الوسطى، وتمثال سينيفر وزوجته من الأسرة الـ18.

كما تضم القطع، تمثال للملك أمنحتب الثاني مع الإله ميريت سيجر من الأسرة الـ18، تمثال أمنحتب ابن حابو من الأسرة 18، وتمثال للإله سخمت جالسة، وتمثال للملك رمسيس الثاني، تابوت على هيئة آدمية من عصر الملك بسمارك الثاني من الأسرة 26.

والقطع المختارة لعرضها في المسار مصنوع من الحجر المصري الصلب كالجرانيت، يستطيع فاقد البصر خلال جولتة في المسار بالتعرف على القطعة من خلال بطاقات لتعريف القطعة الاثرية بلغة برايل وأجهزة الصوت الإلكترونية.

وجرى تقديم دورة تدريبية بالتعاون مع الجانب الإيطالي لمجموعة من أمناء المتاحف المختلفة ومدرسة المكفوفين والقسم التعليمي بالمتحف المصري في الفترة من 16 إلى 19 يونيو، عن كيفية إرشاد المكفوفين داخل المتاحف.

​وذكرت وزارة الآثار، في بيان، أن المبادرة تأتي في إطار التعاون بين المتحف المصري بالتحرير والمعهد الايطالي للآثار بالقاهرة، ومتحف ولاية "أوميرو" في أنكونا بايطاليا، في إطار برنامج "تحيا إيطاليا" التابع لوزارة الخارجية الإيطالية والذي تنظمة لدعم التراث الثقافي العالمي.

وأضاف البيان أن هذا التعاون المثمر بين مصر وايطاليا يأتي من منطلق إيمان الدولتين بأهمية إشراك جميع فئات وأطياف المجتمع للتعرف على تراث وثقافة بلادهم وتعريفهم على جميع المقتنيات الأثرية الموجود بالمتاحف المصرية لمزيد من الوعي الأثري والثقافي.

ولفت البيان أن تعاون المتحف المصري مع الجانب إيطالي في تقديم تجربتها القوية في هذا المجال على نفس نهج تجربة مسار ذوي الاعاقة الخاص بمتحف اوميرو في أنكونا، وكيفية توفير فرص متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى المتاحف الاثرية والتعرف على جميع مقتنياتها الاثرية، لكي يستمتعوا بالفن والتراث مع جميع الجمهور.

وتعد هذه المبادرة هي صورة مهمة لتبادل الخبرات الإيطالية والمصرية في مجال الآثار.​