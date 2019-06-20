"الأوقاف" تُعلن افتتاح 38 مدرسة قرآنية جديدة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (38) مدرسة قرآنية جديدة، ليصل إجمالي المدارس القرآنية إلى (990)، في مختلف محافظات الجمهورية، منها (18) للواعظات.

وأوضحت الوزارة - في بيان الخميس - أن افتتاح تلك المدارس القرانية يأتي فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة القرآن الكريم وتيسير حفظه بالمجان، وتعلم علوم القرآن، خاصة مع بدء الإجازة الصيفية وحماية الشباب والنشء من الفكر المتطرف.

وطالبت الأوقاف الراغبين في إلحاق أبنائهم أوبناتهم بهذه المدارس التوجه إلى أقرب مدرسة قرآنية، لمحل سكنهم لتسجيل أبنائهم وبناتهم على أن يتم نشر أسماء وأماكن تلك المدارس على موقع الوزارة الإليكتروني.