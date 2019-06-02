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    تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن ظاهرة جوية يشهدها طقس العيد

    11:21 ص الأحد 02 يونيو 2019
    تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن ظاهرة جوية يشهدها طقس العيد

    ارشيفية - الطقس

    كتب- محمد عبدالناصر:

    قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض بواقع درجتين بعد انتهاء الموجة الحارة يوم الجمعة الماضي والتي وصلت درجات الحرارة فيها إلى 39 درجة مئوية.

    وأضاف شاهين، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحراة ستسجل على القاهرة 36 درجة، اليوم الأحد، وتستمر على هذا المعدل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

    وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجو ممتع على السواحل الشمالية لطيف على القاهرة والوجه البحري ومناسب لاستقبال كل الأنشطة اليومية خلال فترة العيد.

    وأكد شاهين أنه، خلال اليومين المقبلين، ستتواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر لكنها ستكون خفيفة، ولن تؤثر على الأنشطة اليومية، مشيرًا إلى أن الظاهرة الجوية التي سنشهدها بشكل كبير بداية من اليوم وتستمر خلال الأيام المقبلة تتمثل في زيادة نسب الرطوبة بشكل تدريجي، فبعد أن سجلت الحرارة على القاهرة 46 خلال الأيام الماضية، سجلت درجات الرطوبة النسبية صفر تقريبًا، لكن مع اقترابنا من فصل الصيف بدأت درجات الحرارة في الانخفاض لكن الرطوبة ارتفعت إلى 30%.

    الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الموجة الحارة

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