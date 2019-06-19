"الحلم العربي" يحصد المركز الأول بمشروعات تخرج "إعلام الأزهر"

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت كلية الإعلام بجامعة الأزهر بالقاهرة، نتيجة مشروعات التخرج الخاصة بطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإذاعة والتلفزيون.

وتنافس طلاب القسم بمجموعة من الأفلام الدرامية والوثائقية، إضافة إلى مجموعة من التقارير، فيما حصد فيلم "الحلم العربي" على المركز الأول من بين الأفلام المشاركة، والمركز الأول مكرر "فيلم الانطلاقة" والذي يتحدث عن كلية الإعلام بالجامعة.

والحلم العربي هو فيلم قصير صامت مدته لا تتجاوز 4 دقائق، وبفكرة بسيطة وموقف جمع شخصيات من جنسيات مختلفة تم اختيارهم بدقة تم تنفيذ العمل.

وأكد أعضاء المشروع أن طموحاتهم تتعدى بكثير فكرة الحصول على المركز الأول على مستوى الكلية، بل يتطلعون إلى المشاركة به في المسابقات والمهرجانات المحلية والدولية.

وقال محمد ناجي أحد الطلاب المشاركين في العمل إن فكرة الفيلم هي نابعة من صميم انتمائنا إلى أمتنا العربية ويهدف إلى بث روح الأمل في نفوس الشباب.

واستطرد محمد أبو حامد أحد المشاركين بالفيلم، أن الحلم العربي هو مجرد بداية وأننا في المستقبل القريب نسعى لإنتاج أفلام أخرى تخدم مجتمعنا.

وناقشت كلية الأعلام جامعة الأزهر السبت الماضي مشروعات التخرج الخاصة بأقسام الكلية الثلاثة قسم الأذاعة والتليفزيون وقسم الصحافة والنشر وقسم العلاقات العامة بحضور عدد من أساتذة وممارسٍ الإعلام في مصر وبحضور رئيس الجامعة.