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    "القاهرة 39".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات) ​

    09:59 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    "القاهرة 39".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس (بيان بالدرجات) ​

    الطقس

    القاهرة - أ ش أ:

    يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا الخميس، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

    وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية على بعض المناطق وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

    وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

    وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

    وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

    الصغرى العظمى

    القاهرة 26 39

    شبين الكوم 25 38

    طنطا 24 38

    دمنهور 23 35

    الإسكندرية 22 32

    بلطيم 23 32

    مطروح 21 31

    السلوم 20 32

    سيوة 26 40

    بورسعيد 24 30

    دمياط 24 30

    الزقازيق 23 38

    الإسماعيلية 24 38

    السويس 25 38

    العريش 21 32

    رفح 21 32

    رأس سدر 26 41

    نخل 19 36

    نويبع 26 37

    طابا 24 36

    كاترين 17 34

    الطور 26 38

    شرم الشيخ 29 38

    الغردقة 30 38

    مرسى علم 28 37

    الفيوم 24 42

    بني سويف 24 42

    المنيا 25 45

    أسيوط 25 44

    سوهاج 26 45

    قنا 26 45

    الأقصر 27 45

    أسوان 30 44

    أبوسمبل 29 43

    الوادي الجديد 26 45

    شلاتين 25 36

    أبو رماد 25 34

    حلايب 27 33

    رأس حدربة 27 32

    الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس الخميس

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