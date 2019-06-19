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    بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين بسبب ارتفاع الحرارة

    07:09 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    بيان رسمي بشأن توقف مباريات أمم أفريقيا مرتين بسبب ارتفاع الحرارة

    كأس الأمم الأفريقية

    القاهرة - أ ش أ:

    أصدرت اللجنة الطبية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، بيانًا رسميًا حول ارتفاع درجات الحرارة خاصة وأن النسخة الحالية تقام لأول مرة فى فصل الصيف.

    وبحسب البيان، ستشهد البطولة توقف كل المباريات مرتين لمدة 3 دقائق فى كل منها للحفاظ على سلامة اللاعبين.

    وأكدت اللجنة الطبية اليوم الأربعاء، أن كل المباريات ستتوقف مرتين بواقع فترة راحة فى كل شوط، تكون الأولى فى الدقيقة 30 والثانية فى الدقيقة 75، وخلال فترة الراحة التى ستستغرق 3 دقائق سيكون مسموحا للاعبي الفريقين والحكام بتناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

    واختتم البيان بالتأكيد على أن هناك تجهيزات خاصة لأى حالة طوارئ وذلك فى إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.

    كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت بدء فصل الصيف رسميًا الجمعة المقبل، وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية، تزامنًا مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا 2019 درجات الحرارة فصل الصيف الطقس

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