افتتاح مقر منظمة المدن المتحدة الأفريقية بالنزهة

كتب- محمد نصار:

افتتح وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA"، وعدد من المسؤولين بالمنظمة والوزراء الأفارقة، مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة بحي النزهة.

وأشاد مسئولو المنظمة بالجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتجهيز هذا المبنى في وقت قياسي، مقدمين الشكر للحكومة المصرية علي جهودها في هذا الشأن.