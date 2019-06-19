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    افتتاح مقر منظمة المدن المتحدة الأفريقية بالنزهة

    06:21 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    افتتاح مقر منظمة المدن المتحدة الأفريقية بالنزهة

    اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

    كتب- محمد نصار:

    افتتح وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجان بيير مباسى، السكرتير العام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقيةUCLGA"، وعدد من المسؤولين بالمنظمة والوزراء الأفارقة، مقر المنظمة عن إقليم شمال أفريقيا بالقاهرة بحي النزهة.

    وأشاد مسئولو المنظمة بالجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة لتجهيز هذا المبنى في وقت قياسي، مقدمين الشكر للحكومة المصرية علي جهودها في هذا الشأن.

    خالد عبدالعال القاهرة منظمة المدن المتحدة الأفريقية النزهة وزارة التنمية المحلية

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