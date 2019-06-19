السيطرة علي حريق فى جراج بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الإطفاء بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق شب فى جراج للموتوسيكلات بقرية بلتان دائرة مركز طوخ.

وأدى الحريق إلى تفحم 100 موتوسيكل، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير الأمن، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير الحمايه بالقليوبية، يفيد اندلاع حريق هائل فى جراج موتوسيكلات بقرية بلتان بطوخ.

انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، والرائد محمد رجب شحات رئيس وحدة إطفاء طوخ وسيارات الإطفاء، والدفع بسيارتين إسعاف، وجري السيطرة على الحريق الذى أمسك بكل الموتوسيكلات الموجودة فى الجراج، بسبب تانكات البنزين فى كل موتوسيكل، ومنع امتداد الحريق وألسنة اللهب إلى المنازل المجاورة.

وأجري العميد فوزى عبدربه مامور مركز طوخ معاينة للحريق، وتبين أن الجراج كان به قرابة 100 موتوسيكل جري حرقهم بالكامل، وتبين أن الجراج على مساحة 200 متر، ومشيد بنظام أعمده بالطوب ومسقوفًا بالصاج، ملك المدعو "ر ع ر" موظف.

ورجحت المعاينة أن سبب الحريق ماس كهربائى اندلع فى أحد الموتوسيكلات، وأمسكت النيران فى الباقى.

تحرر محضر بالواقعة، وجري التحفظ على صاحب الجراج، وانتدبت النيابة لمعمل الجنائى للمعاينة لمعرفة سبب الحريق.