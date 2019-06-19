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    وزير الإنتاج الحربي يجري جولة بشركة "أمكودور" البيلاروسية

    12:27 م الأربعاء 19 يونيو 2019
    وزير الإنتاج الحربي يجري جولة بشركة "أمكودور" البيلاروسية

    شركة أمكودور تقوم بتصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة

    كتب- محمود مصطفى:

    زار وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة "أمكودور" البيلاروسية للتعرف على إمكانياتها التكنولوجية والفنية في مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات على أرض الواقع، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا .

    وأجرى الوزير، بجولة داخل أروقة الشركة للاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بخطوط الإنتاج الخاصة بتصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة التى تستخدم في أعمال رصف الطرق، وتم الوقوف على ما تمتلكه الشركة من مقومات صناعية وتكنولوجية يمكن نقلها إلى شركات الإنتاج الحربي العاملة فى هذا المجال، في ضوء التعاون الصناعي بين مصر وبيلاروسيا .

    وأشاد بما شاهده من إمكانيات ومقومات تكنولوجية وفنية وبشرية يمكن الاستفادة منها عن طريق إيفاد الوفود من المتخصصين والفنيين بشركات الإنتاج الحربي من أجل التدريب ونقل الخبرات بين الطرفين بهدف التصنيع المشترك للمعدات الثقيلة .

    يذكر أن هناك تعاونًا بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي ) وشركة أمكودورالبيلاروسية حيث شهد الجانبان في شهر سبتمبر من العام الماضي مراسم توقيع بروتوكول للتصنيع المشترك للوادر والمعدات الثقيلة والملحقات الخاصة بها وذلك لما شاهدته الشركة من مقومات تكنولوجية متطورة متوفرة بمصنع 200 الحربي تشجع على التعاون من أجل التصنيع المشترك وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية لدى شركات الإنتاج الحربي .

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