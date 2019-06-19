ببيان الأرصاد وتعليمات فيفا.. مباراة افتتاح أمم أفريقيا تتوقف مرتين

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء فصل الصيف رسميًا الجمعة المقبل، وتسجل درجات الحرارة على محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية، تزامنًا مع افتتاح بطولة الأمم الأفريقية.

محطة رصد جوي

وأنهت الهيئة، تركيب أول محطة رصد جوي واقعي في العالم باستاد القاهرة، لرصد درجة الحرارة باستمرار خلال مباريات البطولة.

وتعمل المحطة على إظهار درجات الحرارة والرطوبة على الشاشة أولا بأول بشكل لحظي داخل الاستاد، بشكل إلكتروني وتظهر درجات الحرارة بشكل مباشر على شاشة الاستاد.

وقال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من خلال محطة الرصد الجوية الجديدة باستاد القاهرة، يستطيع الحكم الرابع تطبيق تعليمات الفيفا إذا بلغت درجات الحرارة 35 درجة خلال مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، يجرى إيقاف المباراة لمدة 3 دقائق كل نصف ساعة ليتناول اللاعبين جرعة مياه، حرصا على أرواحهم، وتنفيذا لتعليمات الصحة العامة، كما أن وجود المحطة يوفر على الحكم السؤال عن درجات الحرارة، من حين لآخر، وهي هدية مصر لمنتحبات العالم المشاركة في البطولة.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بيانا بمحاذير ارتفاع درجات الحرارة أثناء مباريات أمم أفريقيا، والتوصيات المُتبعة في المباريات.

وجاء البيان المنشور عبر الموقع الرسمي للبطولة:

"خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، سيكون متوسط درجة الحرارة (الجافة) في شهري يونيو ويوليو بين 35 درجة مئوية و38، مع معدل رطوبة من 40% إلى 60% ما من شأنه أن يعطي درجة حرارة عالية فوق 32 درجة مئوية".

وأضاف البيان: "من المؤكد أن معظم الفرق ستكون على دراية بذلك وتتدرب وفقا لذلك".

وأصدر توصيات بشأن ارتفاع درجات الحرارة أثناء إقامة المباريات: "على هذا المستوى، يُوصي الاتحاد الدولي بالراحة لمدة 3 دقائق واستراحة في الدقائق 30 و75 من عمر المباراة".

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