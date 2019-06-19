السيسي: المباحثات مع الرئيس الروماني كانت مثمرة للغاية

كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا لتأكيد عمق وقوة علاقة الصداقة بينها وبين مصر.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد صباح الأربعاء، مع الرئيس الروماني، أن الزيارة تهدف إلى تحقيق نقلة إضافية لمصير هذا التعاون، مشيرا إلى أن المباحثات كانت مثمرة وبناءة كالمعتاد، وقارب حجم التبادل التجاري بين البلدين المليار دولار في 2018.

وأشار إلى أن اللقاء مع الرئيس الروماني مثّل فرصة مهمة في ظل ما تفرضه من تحديات متصاعدة، مؤكدًا أنه لا سبيل للسلام في الشرق الأوسط دون تسوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.

وتابع الرئيس السيسي: "تتطلع مصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي للتواصل مع رومانيا"، كاشفًا أن مكافحة الإرهاب أخذت جزءا من النقاش خلال اللقاء، إضافة إلى التنسيق الأمني في مواجهة الإرهاب، وضرورة وضع استرايتجية شاملة لمواجهة الإرهاب.