الحرارة تصل لـ40 والرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والغد

القاهرة- مصراوي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال البلاد.

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

السواحل الشمالية الغربية 23 - 32

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 - 31

الوجه البحري والقاهرة 24 - 39

جنوب سيناء والغردقة 28 - 39

شمال الصعيد 26 - 40

جنوب الصعيد 30 - 42

وأوضحت الهيئة، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة.

وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود الخميس المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضافت الهيئة، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 23 - 31

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 - 31

الوجه البحري والقاهرة 24 - 40

جنوب سيناء والغردقة 28 - 38

شمال الصعيد 26 - 42

جنوب الصعيد 30 - 45

وأوضحت الهيئة، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة.