  • عاجل: الحرارة تصل لـ40.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والغد (اضغط هنا)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    الحرارة تصل لـ40 والرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والغد

    07:00 ص الأربعاء 19 يونيو 2019
    الحرارة تصل لـ40 والرطوبة 90%.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم والغد

    طقس شديد الحرارة

    القاهرة- مصراوي:

    أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

    وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع أن يسود الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

    وأضافت الهيئة أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على شمال البلاد.

    وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء:

    السواحل الشمالية الغربية 23 - 32

    السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 - 31

    الوجه البحري والقاهرة 24 - 39

    جنوب سيناء والغردقة 28 - 39

    شمال الصعيد 26 - 40

    جنوب الصعيد 30 - 42

    وأوضحت الهيئة، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة.

    وأضافت الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود الخميس المقبل، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

    وأضافت الهيئة، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا، على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

    وعن درجات الحرارة المتوقعة يوم الخميس:

    السواحل الشمالية الغربية 23 - 31

    السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 22 - 31

    الوجه البحري والقاهرة 24 - 40

    جنوب سيناء والغردقة 28 - 38

    شمال الصعيد 26 - 42

    جنوب الصعيد 30 - 45

    وأوضحت الهيئة، أن نسبة الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية و80% بالقاهرة.

    طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية الشبورة المائية

    الخبر التالى:

    يُكلف 6 مليارات والافتتاح العام القادم.. 20 معلومة عن طريق أسيوط الغربي (صور)
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان