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    "تضامن البرلمان" تناقش رؤية مصر 2030 بشأن الزيادة السكانية

    03:54 ص الأربعاء 19 يونيو 2019
    "تضامن البرلمان" تناقش رؤية مصر 2030 بشأن الزيادة السكانية

    مجلس النواب

    كتب- محمد عبدالناصر:

    تعقد لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعا الأربعاء، لمناقشة الأزمة السكانية وذلك في حضور عدد من الخبراء المتخصصين في هذا الشأن، والمجلس القومي للسكان، لمتابعة خطوات الدولة في هذا الصدد.

    ويتطرق الاجتماع للوقوف على ما تم تنفيذه من خطوات في رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها بشأن القضية السكانية والعقبات التي من الممكن أن تقف حائلا دون تنفيذ هذه الخطة فى هذا الصدد، بالإضافة للاستماع لمجموعة من الخبراء حول الأفكار التى سيكون لها دور خلال الفترة المقبلة فى حل هذه الأزمة.

    مجلس النواب الأزمة السكانية لجنة التضامن الاجتماعي المجلس القومي للسكان رؤية مصر 2030
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