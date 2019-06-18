الصيف يبدأ الجمعة والحرارة تصل 46.. الأرصاد تصدر بيانًا رسميًا

كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف سيبدأ رسمياً الجمعة المقبل الموافق الـ21 من يونيو الجاري، على أن يستمر لـ3 أشهر مقبلة.

وأضاف عبدالعال- في نص البيان الصادر عن الهيئة- أن فصل الصيف من أكثر فصول العام استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث يمتد تأثير منخفض الهند الموسمي ليشمل أنحاء الجمهورية، فيعمل على رفع درجات الحرارة، فضلًا عن ارتفاع الرطوبة النسبي، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء، فيما تنشط الرياح يوم الجمعة- أول أيام فصل الصيف، على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

وعن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، خلال الأسبوع الأول من فصل الصيف:

- السواحل الشمالية الغربية من 30 لـ32 درجة مئوية.

- محافظات شمال سيناء من 31 لـ32 درجة مئوية.

- محافظات الوجه البحري والقاهرة من 37 لـ39 درجة مئوية.

- محافظات شمال الصعيد من 42 لـ43.

- محافظات جنوب الصعيد من 45 لـ46.