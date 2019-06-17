"يوم سعيد".. طلاب الثانوية العامة ينهون الأحياء والفلسفة والديناميكا

كتبت- ياسمين محمد:

أنهى طلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، امتحانات: الأحياء، الديناميكا، والفلسفة والمنطق، بـ1817 لجنة امتحان على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب شعبة العلوم، الامتحان في مادة الأحياء، بإجمالي عدد 269 ألفا و204 طلاب وطالبات، فيما أدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" بإجمالي عدد 117 ألفا و331 طالبا وطالبة، وأدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، بإجمالي عدد 255 ألفا و194 طالبا وطالبة.

وأبدى طلاب الشعب الثلاثة سعادتهم بمستوى امتحاناتهم، مشيرين إلى أنها لم تخرج عن الكتاب المدرسي، وإن كان بعض الأسئلة تتطلب طالبًا ذاكر المادة جيدا من الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة مي حسين، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بنين بالسيدة زينب، إن امتحان الأحياء كان سهلا، باستثناء أسئلة الرسوم التي كانت تحتاج إلى تركيز شديد، ولكن بشكل عام لم يخرج الامتحان من الكتاب المدرسي، والنماذج الاسترشادية لوزارة التربية والتعليم.

بينما قال الطالب عمر أحمد بلجنة مدرسة محمد علي، إن امتحان الفلسفة كان سهل، وكان الوقت كاف تماما للإجابة، إلا أن بعض أسئلة المنطق لم تكن مباشرة ولكن الامتحان لم يخرج عن الكتاب المدرسي.

وقالت الطالبة لينا ماجد، إن امتحان الديناميكا، كان في مستوى الطالب المتوسط، وأفضل من امتحان الاستاتيكا، والوقت كان مناسبا للإجابة: "اللي خسر درجات في الاستاتيكا هيعوض في الديناميكا".

وانطلق ماراثون امتحانات تلثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018- 2019، اعتبارا من السبت الموافق 8 يونيو 2019، ويستمر حتى 3 يوليو المقبل.