طلب إحاطة لتحديث الخرائط بالـGPS لخدمة السياح

كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والداخلية والري، بشأن عدم تحديث الخرائط على نظام الـgbs.

وقالت النائبة، في طلبها، إن المصريين يعانون في الخارج وكذلك السياح أثناء زيارتهم لمصر من تعطل نظام الـgps الخاص بخرائط الطرق، بما يسبب ضيق لهم والقضاء على أي متعة متوقعة من زيارتهم لمصر.

وأوضحت: " تنتشر تحويلات كثيرة وبيانات غير صحيحة لكل مستخدمي هذه التقنية في السير في الطرق والشوارع في مصر".

وأكدت عجمي، أن الأمر يتطلب إيجاد آلية بين وزارات الإسكان والداخلية والري لتحديث الخرائط والطرق بشكل دوري وتحديد أسهل الطرق والطرق المغلقة وزيادة في الدقة في تحديد المواقع والأماكن.

وأشارت إلى أن وزارة الإسكان أكدت أنها غير مسئوله وغير معنية بنظام الخرائط او gbs الذي حيث أن المسئول عنها وزارة الري لان بها هيئة المساحة، مطالبة بزيادة إمكانيات هيئة المساحة لتحديث الخرائط بشكل دوري وكذلك إيجاد دور لوزارتي الإسكان والداخلية في الأمر.