تزامنًا مع تطبيقها.. لماذا رفعت النقل أسعار تذاكر مترو الخط الثالث؟

كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل، اليوم السبت، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر مترو الخط الثالث من العتبة حتى نادي الشمس وذلك تزامنًا مع بداية تشغيل المحطات الجديدة أمام الركاب وتشمل (هارون- ألف مسكن- نادي الشمس).

وأعلنت الوزارة، في بيان سابق، التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث وتنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات، وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشًا لكل المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق على مستخدمي الخط الثالث، وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة، ومستخدمي الخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وأشارت وزارة النقل، إلى وجود الكثير من الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار زيادة أسعار التذاكر، على النحو التالي:

- الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبي.

- كل محطات وقطارات الخط الثالث مكيفة الهواء وخالية من التلوث.

- تتوافر بالمحطات سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.

- تتميز خدمة المترو بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس 25 دقيقة).

- يتضاعف هذا الوقت في حال ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية.

- لمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي (العتبة - نادي الشمس) ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

- تتميز المحطات الجديدة بوجود مصعدان كهربائيان بكل محطة، واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والآخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف، وأيضًا سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة، وذلك تيسيرًا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

- تتواجد ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة، وإخراج الباقي.

- تتوافر ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الاشتراكات.

- يوجد 16 جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاث.

- تتواجد بالمحطات شاشات تبين لمشتري التذكرة عدد المحطات وثمن التذكرة.

توجد شاشات على أرصفة المحطات توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.

اقر أيضا

تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو ابتداءً من السبت