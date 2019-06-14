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"35 على القاهرة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

08:28 م الجمعة 14 يونيو 2019
"35 على القاهرة".. تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

الطقس

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود السبت، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتبلغ درجات الحرارة المتوقعة السبت، على محافظات الجمهورية، كالآتي:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 22 31

الإسكندرية 23 29

بلطيم 23 29

مطروح 21 29

السلوم 20 30

سيوة 26 37

بورسعيد22 29

دمياط 23 28

الزقازيق21 34

الإسماعيلية 20 35

السويس 22 34

العريش 20 30

رفح 20 30

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس السبت
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