"ضرائب جديدة وتنسيق حقوق 90%".. الحكومة ترد على 13 شائعة أثارت جدلًا

القاهرة - مصراوي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها ما تردد عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني ببريطانيا، بالإضافة إلى فرض مزيد من الضرائب على المواطنين، وارتفاع تنسيق كليات الحقوق إلى 90%.

ويستعرض "مصراوي" الشائعات التي أوضحها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم:

بيع رأس توت عنخ أمون

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد عن بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل 400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل.

وذكر المركز أنه تمت مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيدًا لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريبها للخارج.

عدم تحديد حد أقصى لزيادة المعاشات

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، ما تردد بعدم قيام وزارة التضامن بتحديد حد أقصي للزيادة في المعاشات ضمن مشروع قانون المعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

وقالت وزارة المالية إن مشروع القانون الجديد ينص على الالتزام بالحد الأقصى للزيادة في المعاشات والذي يقدر بـ 832.5 جنيه بما يعادل 15% من الحد الأقصى لمجموع أجري الاشتراك الأساسي والمتغير، وهو 5550 جنيهاً حتى تكون هناك عدالة بين ما يتم تحصيله من اشتراكات والزيادات التي يتم إقرارها لأصحاب المعاشات.

فرض ضرائب جديدة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما عن توجه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين، تحت أي مسمى أو بند.

وقالت وزارة المالية إنه أنه لا توجد أزمة سيولة، وأن الوزارة لم يصدر عنها أية قرارات مُتعلقة بهذا الشأن، مُوضحةً أن أي ضرائب لا تُفرض إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

غلق 20 ألف مسجد

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بقيام وزارة الأوقاف بغلق أكثر من عشرين ألف مسجد جديد لمواجهة التطرف.

وقالت وزارة الأوقاف إنه لم يصدر أي قرار من جانب الوزارة بغلق أية مساجد على مستوى الجمهورية، موضحة أنها تقوم بغلق بعض الزوايا أثناء خطبة الجمعة فقط وفتحها أثناء الصلوات، واقتصار أداء صلاة الجمعة في المساجد الجامعة فقط، وذلك في إطار مساع جديدة تخوضها وزارة الأوقاف من أجل مواجهة التطرف والجماعات الإرهابية، من خلال تجديد الخطاب الديني.

مواجهة أسراب الجراد

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، عن فشل سياسات الحكومة في التصدي لأسراب الجراد، وتدميره لمحصول الأرز.

وقالت وزارة الزراعة إن كافة المحاصيل الزراعية سليمة تمامًا ولم يصبها أية أضرار، وهناك تكثيف لعمليات المسح البيئي واستكشاف الجراد سواء المحلي أو القادم إلى مصر عبر الحدود، كإجراء احترازي للتصدي لأي هجوم يؤثر على الإنتاج الزراعي ومنع وصوله، فضلًا عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة الجراد القادم إلى مصر عبر الحدود، وأن كل ما يتردد من أنباء في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المزارعين.

ترميم تمثال بالأسمنت

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك.

وقالت وزارة الآثار إن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقًا لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، مشددة على أن الصورة المتداولة كانت وقت ترميم وجه تمثال رمسيس الثالث منذ أكثر من 8 سنوات؛ حيث خضع التمثال للترميم بشكلٍ علمي كامل حسب المواثيق الدولية الخاصة بالصيانة، وأن الطريقة التي أتُبِعت صحيحة ومتفق عليها من قبِل منظمة اليونسكو، ومتبعة في جميع مواقع التراث العالمي بجميع أنحاء دول العالم.

قطع الإنترنت عن مكاتب التموين

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول قطع خدمة الإنترنت عن المكاتب التموينية بعدد من محافظات الجمهورية، مما أدى إلى تعطل خدمات.

وقالت وزارة التموين إن جميع مكاتب التموين تعمل بصورة طبيعية، ويتوافر بها الإنترنت لإنهاء كافة خدمات المواطنين المترددين عليها بكل سهولة ويسر.

منع الاختلاط بالجامعات

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل الطلاب عن الطالبات داخل المدرجات بكليات الجامعات بدايةً من العام المقبل.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه لم يصدر أي قرار سواء من الوزارة أو المجلس الأعلى للجامعات بشأن هذا الأمر.

رفع تنسيق "الحقوق" إلى 90%

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد عن رفع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق القبول بكليات الحقوق إلى حد غير مسبوق ليصل الحد الأدنى للقبول بكليات الحقوق إلى 90%.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه لم يطرأ أي جديد على خريطة تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، والذي يتحدد وفقًا لرغبات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات، موضحة أنها لم تُقِر أية تغييرات جديدة بشأن نظام تنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2019/2020، سوى العمل باختبارات القدرات للقبول بكليات الإعلام.

حرمان أهالي سيناء من الوظائف

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بحرمان أهالي سيناء من حقوقهم كمواطنين ومنعهم من شغل الوظائف الحكومية المتاحة بالمحافظة وقصرها على أبناء المحافظات الأخرى من المقيمين بها.

وذكر المركز - أن التعيين في الجهات الحكومية يتم وفقًا لقانون الخدمة المدنية والذي ينص على إصدار إعلان رسمي متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المواطنين.

بناء المساجد دون تراخيص

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء تُفيد بسماح وزارة الأوقاف ببناء المساجد دون الحصول على تراخيص.

وقالت وزارة الأوقاف إنها تحظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي منها، على أن تكون هذه المساجد جامعة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم ومراكز طبية لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية للمواطنين وحضانات للأطفال، مشيرة إلى أن شروط بناء أي مسجد وفقًا لقانون تنظيم بناء المساجد الصادر في أكتوبر 2001.

اقتطاع جزء من موازنة الصحة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تردد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اقتطاع الحكومة جزءًا من موازنة وزارة الصحة واعتمادها لصالح الميزانية المخصصة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وقالت وزارة المالية إن التأمين الصحي الشامل الجديد له موارده الخاصة وموازنته منفصلة تمامًا عن الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى أن الموازنة المُقدرة لقطاع الصحة للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، بلغت 73 مليارًا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارًا و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/ 2019، مُضيفةً أنه تم تخصيص مبلغ 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6 مليارات عن العام المالي السابق.

تصفية شركات قطاع الأعمال

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لتصفية شركات قطاع الأعمال العام لصالح مستثمرين أجانب بهدف إقامة مشروعات استثمارية.

وقالت وزارة قطاع الأعمال، إنه لا نية لدى الحكومة لتصفية أو بيع شركات قطاع الأعمال سواء لمستثمرين أجانب أو غيرهم، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

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