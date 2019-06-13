"الوزراء" يخصص 1343 مترًا لبناء مدرسة بالفيوم

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1220 لعام 2019، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1343.41 متر، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ لإقامة مدرسة ابتدائي عليها، وفقا للحدود والأبعاد المبنية بالرسم الكروكي المرفق.

وتقع هذه القطعة بحوض الرملة رقم 50 قطعة رقم 10 بحطى الفرجان زمام قرية فرقص مركز طامية بمحافظة الفيوم.

وجاء في المادة الثانية بأن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.